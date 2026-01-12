IVF HARTMANN Aktie

IVF HARTMANN für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J1DQ / ISIN: CH0187624256

Profitabler IVF HARTMANN-Einstieg? 12.01.2026 10:03:45

SPI-Wert IVF HARTMANN-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in IVF HARTMANN von vor 10 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in IVF HARTMANN eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Vor 10 Jahren wurde das IVF HARTMANN-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 162,50 CHF. Wer vor 10 Jahren 100 CHF in die IVF HARTMANN-Aktie investiert hat, hat nun 0,615 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des IVF HARTMANN-Papiers auf 144,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 88,62 CHF wert. Das entspricht einer Einbuße um 11,38 Prozent.

Zuletzt ergab sich für IVF HARTMANN eine Börsenbewertung in Höhe von 342,84 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

IVF HARTMANN AG 151,00 -1,31% IVF HARTMANN AG

