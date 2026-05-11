SPI-Wert IVF HARTMANN-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in IVF HARTMANN von vor einem Jahr bedeutet

Bei einem frühen IVF HARTMANN-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

IVF HARTMANN-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das IVF HARTMANN-Papier bei 147,00 CHF. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 CHF in die IVF HARTMANN-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 68,027 Anteilen. Die gehaltenen IVF HARTMANN-Anteile wären am 08.05.2026 8 979,59 CHF wert, da der Schlussstand 132,00 CHF betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 10,20 Prozent verringert.

IVF HARTMANN wurde am Markt mit 314,58 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at