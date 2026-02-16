SPI-Wert IVF HARTMANN-Aktie: Wäre eine Anlage in IVF HARTMANN vor einem Jahr inzwischen lukrativ?

Bei einem frühen Investment in IVF HARTMANN-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Vor 1 Jahr wurde das IVF HARTMANN-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 146,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 68,493 IVF HARTMANN-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 13.02.2026 9 931,51 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 145,00 CHF belief. Mit einer Performance von -0,68 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Zuletzt verbuchte IVF HARTMANN einen Börsenwert von 345,60 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at