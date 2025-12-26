Julius Bär Aktie
WKN DE: A0YBDU / ISIN: CH0102484968
|Rentables Julius Bär-Investment?
|
26.12.2025 10:03:34
SPI-Wert Julius Bär-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Julius Bär von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 26.12.2015 wurde das Julius Bär-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 45,87 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 21,801 Julius Bär-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 23.12.2025 auf 62,76 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 368,21 CHF wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 36,82 Prozent gesteigert.
Zuletzt ergab sich für Julius Bär eine Börsenbewertung in Höhe von 12,86 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: l i g h t p o e t / Shutterstock.com
