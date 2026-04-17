SPI-Wert Julius Bär-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Julius Bär von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Julius Bär-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Julius Bär-Anteilen an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Julius Bär-Aktie bei 40,16 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 24,900 Julius Bär-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 540,84 CHF, da sich der Wert eines Julius Bär-Anteils am 16.04.2026 auf 61,88 CHF belief. Damit wäre die Investition 54,08 Prozent mehr wert.

Julius Bär erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 12,71 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at