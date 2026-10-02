SPI-Wert Julius Bär-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Julius Bär von vor 10 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Julius Bär-Investment verdienen können.

Am 02.10.2016 wurden Julius Bär-Anteile an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Julius Bär-Anteile bei 39,53 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 25,297 Julius Bär-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 01.10.2026 auf 71,22 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 801,67 CHF wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 80,17 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Julius Bär bezifferte sich zuletzt auf 15,25 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at