Julius Bär Aktie
WKN DE: A0YBDU / ISIN: CH0102484968
|Profitable Julius Bär-Investition?
|
06.03.2026 10:03:46
SPI-Wert Julius Bär-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Julius Bär von vor 3 Jahren eingebracht
Das Julius Bär-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Julius Bär-Papier bei 62,88 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Julius Bär-Papier investiert hätte, befänden sich nun 15,903 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 010,81 CHF, da sich der Wert eines Julius Bär-Anteils am 05.03.2026 auf 63,56 CHF belief. Damit wäre die Investition 1,08 Prozent mehr wert.
Die Marktkapitalisierung von Julius Bär bezifferte sich zuletzt auf 13,09 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: FABRICE COFFRINI/AFP/GettyImages
Analysen zu Julius Bär
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Aktien in diesem Artikel
|Julius Bär
|69,86
|-0,48%
