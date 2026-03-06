SPI-Wert Julius Bär-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Julius Bär von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Julius Bär-Investment verdienen können.

Das Julius Bär-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Julius Bär-Papier bei 62,88 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Julius Bär-Papier investiert hätte, befänden sich nun 15,903 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 010,81 CHF, da sich der Wert eines Julius Bär-Anteils am 05.03.2026 auf 63,56 CHF belief. Damit wäre die Investition 1,08 Prozent mehr wert.

Die Marktkapitalisierung von Julius Bär bezifferte sich zuletzt auf 13,09 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at