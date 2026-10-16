Julius Bär Aktie
WKN DE: A0YBDU / ISIN: CH0102484968
|Profitables Julius Bär-Investment?
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16.10.2026 10:03:30
SPI-Wert Julius Bär-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Julius Bär von vor 3 Jahren eingefahren
Julius Bär-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 57,90 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Julius Bär-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,727 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Julius Bär-Papiers auf 70,52 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 121,80 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 21,80 Prozent erhöht.
Julius Bär wurde jüngst mit einem Börsenwert von 14,55 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: FABRICE COFFRINI/AFP/GettyImages
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