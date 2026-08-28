SPI-Wert Julius Bär-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Julius Bär von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Julius Bär gewesen.

Das Julius Bär-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 63,48 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in das Julius Bär-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 157,530 Julius Bär-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 893,51 CHF, da sich der Wert eines Julius Bär-Papiers am 27.08.2026 auf 75,50 CHF belief. Aus 10 000 CHF wurden somit 11 893,51 CHF, was einer positiven Performance von 18,94 Prozent entspricht.

Julius Bär wurde jüngst mit einem Börsenwert von 15,52 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at