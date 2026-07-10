SPI-Wert Julius Bär-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Julius Bär-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Julius Bär-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurde die Julius Bär-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 37,94 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Julius Bär-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 26,357 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 09.07.2026 auf 71,62 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 887,72 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 88,77 Prozent vermehrt.

Julius Bär wurde jüngst mit einem Börsenwert von 14,77 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at