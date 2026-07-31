Julius Bär Aktie
WKN DE: A0YBDU / ISIN: CH0102484968
|Rentable Julius Bär-Investition?
|
31.07.2026 10:03:59
SPI-Wert Julius Bär-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Julius Bär-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Julius Bär-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Julius Bär-Papier 59,94 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 16,683 Julius Bär-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 189,19 CHF, da sich der Wert eines Julius Bär-Anteils am 30.07.2026 auf 71,28 CHF belief. Das entspricht einem Anstieg um 18,92 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Julius Bär bezifferte sich zuletzt auf 14,43 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: FABRICE COFFRINI/AFP/GettyImages
Nachrichten zu Julius Bär
|
30.07.26
|Verluste in Zürich: SLI letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
30.07.26
|SLI aktuell: SLI nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
30.07.26
|Schwacher Handel: So performt der SLI am Mittag (finanzen.at)
|
29.07.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SLI mittags schwächer (finanzen.at)
|
29.07.26
|Freundlicher Handel: SLI zum Start im Aufwind (finanzen.at)
|
28.07.26
|Gewinne in Zürich: SLI-Börsianer greifen zu (finanzen.at)
|
24.07.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SLI schlussendlich im Aufwind (finanzen.at)
|
24.07.26
|SIX-Handel: SLI auf grünem Terrain (finanzen.at)