Julius Bär Aktie

Julius Bär für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0YBDU / ISIN: CH0102484968

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Rentable Julius Bär-Investition? 31.07.2026 10:03:59

SPI-Wert Julius Bär-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Julius Bär-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

SPI-Wert Julius Bär-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Julius Bär-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Julius Bär-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Julius Bär-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Julius Bär-Papier 59,94 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 16,683 Julius Bär-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 189,19 CHF, da sich der Wert eines Julius Bär-Anteils am 30.07.2026 auf 71,28 CHF belief. Das entspricht einem Anstieg um 18,92 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Julius Bär bezifferte sich zuletzt auf 14,43 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: FABRICE COFFRINI/AFP/GettyImages

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