SPI-Wert Julius Bär-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Julius Bär-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Julius Bär-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde die Julius Bär-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Julius Bär-Papier bei 51,66 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Julius Bär-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 193,573 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.04.2026 gerechnet (62,22 CHF), wäre die Investition nun 12 044,13 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +20,44 Prozent.

Julius Bär war somit zuletzt am Markt 12,96 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at