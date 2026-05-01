Julius Bär Aktie
WKN DE: A0YBDU / ISIN: CH0102484968
|Hochrechnung
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01.05.2026 10:03:56
SPI-Wert Julius Bär-Aktie: So viel hätte eine Investition in Julius Bär von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurde die Julius Bär-Aktie feiertags-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Julius Bär-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 63,72 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in Julius Bär-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,569 Julius Bär-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Julius Bär-Papiers auf 64,10 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 100,60 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 0,60 Prozent erhöht.
Julius Bär erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 12,86 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: FABRICE COFFRINI/AFP/GettyImages
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