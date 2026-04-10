Julius Bär Aktie
WKN DE: A0YBDU / ISIN: CH0102484968
|Julius Bär-Performance im Blick
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10.04.2026 10:03:36
SPI-Wert Julius Bär-Aktie: So viel hätte eine Julius Bär-Kapitalanlage von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Julius Bär-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 61,32 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 1,631 Julius Bär-Aktien im Depot. Die gehaltenen Julius Bär-Aktien wären am 09.04.2026 100,33 CHF wert, da der Schlussstand 61,52 CHF betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 0,33 Prozent.
Julius Bär wurde am Markt mit 12,61 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: FABRICE COFFRINI/AFP/GettyImages
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