Julius Bär Aktie
WKN DE: A0YBDU / ISIN: CH0102484968
|Julius Bär-Performance im Blick
|
07.08.2026 10:03:56
SPI-Wert Julius Bär-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Julius Bär-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Julius Bär-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 40,87 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Julius Bär-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 244,678 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 06.08.2026 auf 74,16 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18 145,34 CHF wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 81,45 Prozent gesteigert.
Julius Bär erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 15,22 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: l i g h t p o e t / Shutterstock.com
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