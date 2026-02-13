Julius Bär Aktie
WKN DE: A0YBDU / ISIN: CH0102484968
|Rentable Julius Bär-Investition?
|
13.02.2026 10:03:58
SPI-Wert Julius Bär-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Julius Bär-Investment von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Julius Bär-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 54,60 CHF wert. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Julius Bär-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 18,315 Julius Bär-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 12.02.2026 auf 63,44 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 161,90 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 16,19 Prozent gesteigert.
Insgesamt war Julius Bär zuletzt 13,05 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: FABRICE COFFRINI/AFP/GettyImages
Nachrichten zu Julius Bär
|
12.02.26
|Börse Zürich: SLI zeigt sich zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
11.02.26
|SLI aktuell: SLI nachmittags in der Verlustzone (finanzen.at)
|
11.02.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SLI fällt mittags (finanzen.at)
|
11.02.26