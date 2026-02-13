SPI-Wert Julius Bär-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Julius Bär-Investment von vor 5 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Julius Bär eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Julius Bär-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 54,60 CHF wert. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Julius Bär-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 18,315 Julius Bär-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 12.02.2026 auf 63,44 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 161,90 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 16,19 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Julius Bär zuletzt 13,05 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at