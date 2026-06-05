SPI-Wert Julius Bär-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Julius Bär-Investment von vor 5 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Julius Bär-Aktie Investoren gebracht.

Am 05.06.2021 wurde das Julius Bär-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 61,64 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in das Julius Bär-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 162,232 Julius Bär-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10 645,68 CHF, da sich der Wert eines Julius Bär-Papiers am 04.06.2026 auf 65,62 CHF belief. Damit wäre die Investition 6,46 Prozent mehr wert.

Die Marktkapitalisierung von Julius Bär bezifferte sich zuletzt auf 13,27 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at