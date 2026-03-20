Julius Bär Aktie
WKN DE: A0YBDU / ISIN: CH0102484968
|Lukrative Julius Bär-Anlage?
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20.03.2026 10:04:04
SPI-Wert Julius Bär-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Julius Bär von vor 10 Jahren verdient
Die Julius Bär-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 42,18 CHF. Wer vor 10 Jahren 100 CHF in die Julius Bär-Aktie investiert hat, hat nun 2,371 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 19.03.2026 auf 56,58 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 134,14 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 34,14 Prozent gesteigert.
Der Julius Bär-Wert an der Börse wurde auf 11,59 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: l i g h t p o e t / Shutterstock.com
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