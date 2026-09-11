SPI-Wert Julius Bär-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Julius Bär von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Julius Bär-Aktien gewesen.

Julius Bär-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Julius Bär-Aktie bei 58,02 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 CHF in die Julius Bär-Aktie investierten, hätten nun 17,235 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 10.09.2026 auf 74,82 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 289,56 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 28,96 Prozent vermehrt.

Alle Julius Bär-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 15,26 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at