Anleger, die vor Jahren in Jungfraubahn-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde die Jungfraubahn-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 94,60 CHF wert. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 105,708 Jungfraubahn-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 27 642,71 CHF, da sich der Wert eines Jungfraubahn-Anteils am 25.11.2026 auf 261,50 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 176,43 Prozent vermehrt.

Jungfraubahn wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,54 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at