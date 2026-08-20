SPI-Wert Jungfraubahn-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Jungfraubahn von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen Jungfraubahn-Einstiegs gewesen.

Am 20.08.2023 wurde die Jungfraubahn-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Jungfraubahn-Papier letztlich bei 155,40 CHF. Bei einem Jungfraubahn-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,644 Jungfraubahn-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.08.2026 gerechnet (245,50 CHF), wäre das Investment nun 157,98 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 57,98 Prozent angezogen.

Der Jungfraubahn-Wert an der Börse wurde auf 1,44 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at