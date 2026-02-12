Jungfraubahn Aktie
WKN: A0CACJ / ISIN: CH0017875789
|Langfristige Performance
|
12.02.2026 10:03:36
SPI-Wert Jungfraubahn-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Jungfraubahn von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurden Jungfraubahn-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 137,80 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Jungfraubahn-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,726 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 219,88 CHF, da sich der Wert eines Jungfraubahn-Papiers am 11.02.2026 auf 303,00 CHF belief. Damit wäre die Investition 119,88 Prozent mehr wert.
Insgesamt war Jungfraubahn zuletzt 1,76 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Jungfraubahn AG (N)
|
12.02.26
|SPI-Wert Jungfraubahn-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Jungfraubahn von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
10.02.26
|Börse Zürich in Grün: SPI zum Handelsstart freundlich (finanzen.at)
|
05.02.26
|SPI-Titel Jungfraubahn-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Jungfraubahn von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
29.01.26
|SPI-Titel Jungfraubahn-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Jungfraubahn von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
22.01.26