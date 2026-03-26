Jungfraubahn Aktie
WKN: A0CACJ / ISIN: CH0017875789
|Jungfraubahn-Anlage im Blick
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26.03.2026 10:03:29
SPI-Wert Jungfraubahn-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Jungfraubahn von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurde das Jungfraubahn-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 192,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,521 Jungfraubahn-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 144,27 CHF, da sich der Wert eines Jungfraubahn-Papiers am 25.03.2026 auf 277,00 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 44,27 Prozent angezogen.
Der Marktwert von Jungfraubahn betrug jüngst 1,57 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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