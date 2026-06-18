SPI-Wert Jungfraubahn-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Jungfraubahn von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Jungfraubahn eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Jungfraubahn-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 199,60 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,501 Jungfraubahn-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 124,75 CHF, da sich der Wert einer Jungfraubahn-Aktie am 17.06.2026 auf 249,00 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 24,75 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Jungfraubahn bezifferte sich zuletzt auf 1,45 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at