Jungfraubahn Aktie
WKN: A0CACJ / ISIN: CH0017875789
|Investmentbeispiel
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07.05.2026 10:03:46
SPI-Wert Jungfraubahn-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Jungfraubahn-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Jungfraubahn-Papier statt. Diesen Tag beendete das Jungfraubahn-Papier bei 141,00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Jungfraubahn-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,709 Jungfraubahn-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 06.05.2026 auf 273,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 193,97 CHF wert. Damit wäre die Investition um 93,97 Prozent gestiegen.
Jüngst verzeichnete Jungfraubahn eine Marktkapitalisierung von 1,54 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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