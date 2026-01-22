SPI-Wert Jungfraubahn-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Jungfraubahn von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Jungfraubahn gewesen.

Jungfraubahn-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 92,35 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Jungfraubahn-Aktie investiert, befänden sich nun 1,083 Jungfraubahn-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 21.01.2026 auf 292,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 316,73 CHF wert. Das kommt einer Steigerung um 216,73 Prozent gleich.

Der Marktwert von Jungfraubahn betrug jüngst 1,64 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at