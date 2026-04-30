Jungfraubahn Aktie

Jungfraubahn für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0CACJ / ISIN: CH0017875789

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Lukrative Jungfraubahn-Investition? 30.04.2026 10:03:37

SPI-Wert Jungfraubahn-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Jungfraubahn-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren Jungfraubahn-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Am 30.04.2023 wurde die Jungfraubahn-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Jungfraubahn-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 152,00 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Jungfraubahn-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 65,789 Jungfraubahn-Aktien. Die gehaltenen Jungfraubahn-Anteile wären am 29.04.2026 17 796,05 CHF wert, da der Schlussstand 270,50 CHF betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 77,96 Prozent gesteigert.

Jungfraubahn markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,61 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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