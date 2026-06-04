Jungfraubahn Aktie

Jungfraubahn für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0CACJ / ISIN: CH0017875789

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Jungfraubahn-Performance im Blick 04.06.2026 10:04:00

SPI-Wert Jungfraubahn-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Jungfraubahn-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Jungfraubahn-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 5 Jahren wurde das Jungfraubahn-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 139,00 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Jungfraubahn-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7,194 Jungfraubahn-Aktien. Die gehaltenen Jungfraubahn-Anteile wären am 03.06.2026 1 841,73 CHF wert, da der Schlussstand 256,00 CHF betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 84,17 Prozent zugenommen.

Jungfraubahn markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,49 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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