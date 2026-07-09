SPI-Wert Jungfraubahn-Aktie: So viel hätte eine Investition in Jungfraubahn von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Jungfraubahn-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Jungfraubahn-Anteilen an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 102,20 CHF. Wer vor 10 Jahren 100 CHF in die Jungfraubahn-Aktie investiert hat, hat nun 0,978 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 255,38 CHF, da sich der Wert eines Jungfraubahn-Papiers am 08.07.2026 auf 261,00 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 155,38 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Jungfraubahn eine Marktkapitalisierung von 1,55 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at