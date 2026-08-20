SPI-Wert Kardex-Aktie: Hätte sich eine Anlage in Kardex von vor 5 Jahren gelohnt?

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Kardex-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Kardex-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren Kardex-Anteile an diesem Tag 241,00 CHF wert. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 41,494 Kardex-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 979,25 CHF, da sich der Wert eines Kardex-Papiers am 19.08.2026 auf 240,50 CHF belief. Damit wäre die Investition um 0,21 Prozent gesunken.

Zuletzt verbuchte Kardex einen Börsenwert von 1,89 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at