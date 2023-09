SPI-Wert Kardex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Kardex-Investment abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Kardex-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Kardex-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Kardex-Anteile bei 168,80 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Kardex-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,592 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 118,78 CHF, da sich der Wert eines Kardex-Papiers am 20.09.2023 auf 200,50 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +18,78 Prozent.

Kardex markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,51 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at