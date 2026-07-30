Kardex Aktie
WKN DE: A0RMWK / ISIN: CH0100837282
|Lukratives Kardex-Investment?
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30.07.2026 10:03:24
SPI-Wert Kardex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kardex von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Kardex-Papier statt. Der Schlusskurs der Kardex-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 92,00 CHF. Wer vor 10 Jahren 10 000 CHF in die Kardex-Aktie investiert hat, hat nun 108,692 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 26 683,84 CHF, da sich der Wert einer Kardex-Aktie am 29.07.2026 auf 245,50 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +166,84 Prozent.
Kardex wurde am Markt mit 1,87 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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