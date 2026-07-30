Kardex Aktie

Kardex für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0RMWK / ISIN: CH0100837282

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Lukratives Kardex-Investment? 30.07.2026 10:03:24

SPI-Wert Kardex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kardex von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Kardex gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Kardex-Papier statt. Der Schlusskurs der Kardex-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 92,00 CHF. Wer vor 10 Jahren 10 000 CHF in die Kardex-Aktie investiert hat, hat nun 108,692 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 26 683,84 CHF, da sich der Wert einer Kardex-Aktie am 29.07.2026 auf 245,50 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +166,84 Prozent.

Kardex wurde am Markt mit 1,87 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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