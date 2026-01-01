SPI-Wert Kardex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kardex von vor 3 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Kardex-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 01.01.2023 wurde das Kardex-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 152,00 CHF wert. Wenn man vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Kardex-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 65,789 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 30.12.2025 18 190,79 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 276,50 CHF belief. Mit einer Performance von +81,91 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Kardex wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,13 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at