Kardex Aktie

Kardex für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0RMWK / ISIN: CH0100837282

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kardex-Anlage unter der Lupe 01.01.2026 10:03:37

SPI-Wert Kardex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kardex von vor 3 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Kardex-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 01.01.2023 wurde das Kardex-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 152,00 CHF wert. Wenn man vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Kardex-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 65,789 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 30.12.2025 18 190,79 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 276,50 CHF belief. Mit einer Performance von +81,91 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Kardex wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,13 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Kardex AGmehr Nachrichten