Kardex Aktie
WKN DE: A0RMWK / ISIN: CH0100837282
|Lukratives Kardex-Investment?
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16.07.2026 10:03:23
SPI-Wert Kardex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kardex von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Kardex-Anteilen an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 201,00 CHF wert. Bei einem 100-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 0,498 Kardex-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 119,65 CHF, da sich der Wert einer Kardex-Aktie am 15.07.2026 auf 240,50 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +19,65 Prozent.
Jüngst verzeichnete Kardex eine Marktkapitalisierung von 1,82 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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