Kardex Aktie

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WKN DE: A0RMWK / ISIN: CH0100837282

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Lukrativer Kardex-Einstieg? 13.08.2026 10:03:44

SPI-Wert Kardex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kardex von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Kardex-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 3 Jahren wurde das Kardex-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 201,50 CHF wert. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Kardex-Aktie investiert, befänden sich nun 4,963 Kardex-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 235,73 CHF, da sich der Wert einer Kardex-Aktie am 12.08.2026 auf 249,00 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +23,57 Prozent.

Der Kardex-Wert an der Börse wurde auf 1,93 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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