Kardex Aktie
WKN DE: A0RMWK / ISIN: CH0100837282
|Kardex-Anlage
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18.06.2026 10:04:37
SPI-Wert Kardex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kardex von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Kardex-Papier statt. Der Schlusskurs der Kardex-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 195,20 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 51,230 Kardex-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 17.06.2026 auf 232,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 910,86 CHF wert. Mit einer Performance von +19,11 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Kardex-Wert an der Börse wurde auf 1,79 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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