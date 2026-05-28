Kardex Aktie

Kardex für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0RMWK / ISIN: CH0100837282

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Lukrative Kardex-Anlage? 28.05.2026 10:03:14

SPI-Wert Kardex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kardex von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Kardex gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde die Kardex-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 202,00 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Kardex-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 49,505 Kardex-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13 465,35 CHF, da sich der Wert eines Kardex-Anteils am 27.05.2026 auf 272,00 CHF belief. Das entspricht einem Zuwachs um 34,65 Prozent.

Insgesamt war Kardex zuletzt 2,09 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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