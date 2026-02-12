Kardex Aktie
WKN DE: A0RMWK / ISIN: CH0100837282
12.02.2026 10:03:36
SPI-Wert Kardex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Kardex-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Das Kardex-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Kardex-Aktie an diesem Tag bei 60,58 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 165,083 Kardex-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.02.2026 gerechnet (252,00 CHF), wäre die Investition nun 41 600,90 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 316,01 Prozent zugenommen.
Kardex war somit zuletzt am Markt 1,95 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
