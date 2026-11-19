Wer vor Jahren in Kardex eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 19.11.2016 wurden Kardex-Anteile via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Kardex-Aktie bei 83,74 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 100 CHF in die Kardex-Aktie investierten, hätten nun 1,194 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 18.11.2026 273,46 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 229,00 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 173,46 Prozent erhöht.

Kardex war somit zuletzt am Markt 1,83 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at