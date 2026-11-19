Kardex Aktie
WKN DE: A0RMWK / ISIN: CH0100837282
|Kardex-Investition
|
19.11.2026 10:03:23
SPI-Wert Kardex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Kardex-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 19.11.2016 wurden Kardex-Anteile via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Kardex-Aktie bei 83,74 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 100 CHF in die Kardex-Aktie investierten, hätten nun 1,194 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 18.11.2026 273,46 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 229,00 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 173,46 Prozent erhöht.
Kardex war somit zuletzt am Markt 1,83 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Kardex AG
|
19.11.26
|SPI-Wert Kardex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Kardex-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
12.11.26
|SPI-Titel Kardex-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Kardex von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
05.11.26
|SPI-Wert Kardex-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Kardex-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
29.10.26
|SPI-Titel Kardex-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Kardex von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
22.10.26
|SPI-Papier Kardex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kardex von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
20.10.26
|SPI aktuell: SPI im Plus (finanzen.at)
|
16.10.26
|Starker Wochentag in Zürich: SPI bewegt sich nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
15.10.26
|SPI-Titel Kardex-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Kardex von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu Kardex AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Kardex AG
|246,50
|-0,60%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSchwache Börsenstimmung dürfte den ATX belasten -- DAX vor rotem Start -- Kräftige Verluste an den Börsen in Asien - Nikkei fällt auf Siebenmonatstief
Der heimische Aktienmarkt dürfte Startverluste verzeichen. Auch am deutschen Markt zeichnen sich zum Auftakt rote Vorzeichen ab. Asiens Börsen präsentieren sich am Freitag tiefrot.