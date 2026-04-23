Kardex Aktie
WKN DE: A0RMWK / ISIN: CH0100837282
|Lohnende Kardex-Investition?
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23.04.2026 10:03:25
SPI-Wert Kardex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Kardex-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Kardex-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 204,50 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,489 Kardex-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 22.04.2026 auf 275,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 134,72 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 34,72 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von Kardex belief sich zuletzt auf 2,09 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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