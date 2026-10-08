SPI-Wert Kardex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Kardex-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Kardex-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Kardex-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Kardex-Anteile 189,60 CHF wert. Bei einem 100-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 0,527 Kardex-Aktien. Die gehaltenen Kardex-Papiere wären am 07.10.2026 124,74 CHF wert, da der Schlussstand 236,50 CHF betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +24,74 Prozent.

Der Marktwert von Kardex betrug jüngst 1,84 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at