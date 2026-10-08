Kardex Aktie
WKN DE: A0RMWK / ISIN: CH0100837282
|Kardex-Anlage unter der Lupe
|
08.10.2026 10:03:23
SPI-Wert Kardex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Kardex-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Kardex-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Kardex-Anteile 189,60 CHF wert. Bei einem 100-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 0,527 Kardex-Aktien. Die gehaltenen Kardex-Papiere wären am 07.10.2026 124,74 CHF wert, da der Schlussstand 236,50 CHF betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +24,74 Prozent.
Der Marktwert von Kardex betrug jüngst 1,84 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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