Kardex Aktie

Kardex für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0RMWK / ISIN: CH0100837282

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Kardex-Investment im Blick 07.05.2026 10:03:46

SPI-Wert Kardex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Kardex von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Kardex-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Die Kardex-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 71,29 CHF wert. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 140,262 Kardex-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Kardex-Papiers auf 280,50 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 39 343,61 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 293,44 Prozent erhöht.

Kardex markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,10 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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