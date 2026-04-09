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Kardex Aktie

Kardex für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0RMWK / ISIN: CH0100837282

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Kardex-Performance 09.04.2026 10:03:27

SPI-Wert Kardex-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Kardex-Investment von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Kardex gewesen.

Vor 10 Jahren wurden Kardex-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 67,65 CHF. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1 000 CHF in die Kardex-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 14,783 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 3 658,76 CHF, da sich der Wert einer Kardex-Aktie am 08.04.2026 auf 247,50 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 265,88 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Kardex eine Börsenbewertung in Höhe von 1,82 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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