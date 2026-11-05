SPI-Wert Kardex-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Kardex-Investment von vor 3 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Kardex-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Kardex-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Kardex-Papier bei 179,60 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Kardex-Aktie investiert, befänden sich nun 5,568 Kardex-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 386,41 CHF, da sich der Wert eines Kardex-Anteils am 04.11.2026 auf 249,00 CHF belief. Das entspricht einer Zunahme von 38,64 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Kardex bezifferte sich zuletzt auf 1,93 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at