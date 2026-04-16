SPI-Wert Kardex-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Kardex-Investment von vor einem Jahr verdient

Am 16.04.2025 wurde die Kardex-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 201,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Kardex-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 49,751 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 12 686,57 CHF, da sich der Wert eines Kardex-Papiers am 15.04.2026 auf 255,00 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 26,87 Prozent zugenommen.

Am Markt war Kardex jüngst 1,98 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at