WKN DE: A0RMWK / ISIN: CH0100837282

Rentables Kardex-Investment? 04.12.2025 10:03:38

SPI-Wert Kardex-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kardex von vor 3 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Kardex-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurde die Kardex-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 160,00 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Kardex-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 62,500 Kardex-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.12.2025 gerechnet (274,50 CHF), wäre die Investition nun 17 156,25 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 71,56 Prozent angewachsen.

Kardex wurde am Markt mit 2,12 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Kardex AG 294,50 0,34% Kardex AG

