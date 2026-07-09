SPI-Wert Kardex-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kardex von vor einem Jahr verloren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Kardex-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit der Kardex-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 284,50 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 35,149 Kardex-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 08.07.2026 auf 235,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 260,11 CHF wert. Mit einer Performance von -17,40 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der Kardex-Wert an der Börse wurde auf 1,87 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at