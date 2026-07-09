Kardex Aktie
WKN DE: A0RMWK / ISIN: CH0100837282
|Kardex-Performance im Blick
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09.07.2026 10:03:25
SPI-Wert Kardex-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kardex von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit der Kardex-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 284,50 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 35,149 Kardex-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 08.07.2026 auf 235,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 260,11 CHF wert. Mit einer Performance von -17,40 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Der Kardex-Wert an der Börse wurde auf 1,87 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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