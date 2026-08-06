Kardex Aktie

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WKN DE: A0RMWK / ISIN: CH0100837282

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Profitable Kardex-Anlage? 06.08.2026 10:03:55

SPI-Wert Kardex-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kardex von vor einem Jahr verloren

Wer vor Jahren in Kardex eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Das Kardex-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 327,50 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,305 Kardex-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 76,49 CHF, da sich der Wert einer Kardex-Aktie am 05.08.2026 auf 250,50 CHF belief. Mit einer Performance von -23,51 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Kardex markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,94 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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