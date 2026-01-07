Klingelnberg Aktie

WKN DE: A2JNTA / ISIN: CH0420462266

Rentabler Klingelnberg-Einstieg? 07.01.2026 10:03:58

SPI-Wert Klingelnberg-Aktie: So viel hätte eine Investition in Klingelnberg von vor einem Jahr gekostet

Bei einem frühen Klingelnberg-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Klingelnberg-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 13,55 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Klingelnberg-Papier investiert hätte, hätte er nun 73,801 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 06.01.2026 837,64 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 11,35 CHF belief. Damit wäre die Investition um 16,24 Prozent gesunken.

Klingelnberg wurde am Markt mit 98,93 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Klingelnberg AG 11,70 -2,50%

Klingelnberg AG 11,70 -2,50% Klingelnberg AG

