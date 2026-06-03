Klingelnberg Aktie
WKN DE: A2JNTA / ISIN: CH0420462266
|Frühe Investition
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03.06.2026 10:03:41
SPI-Wert Klingelnberg-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Klingelnberg-Investment von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Klingelnberg-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 18,65 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Klingelnberg-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 53,619 Klingelnberg-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.06.2026 gerechnet (13,30 CHF), wäre das Investment nun 713,14 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 28,69 Prozent abgenommen.
Klingelnberg wurde jüngst mit einem Börsenwert von 98,61 Mio. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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